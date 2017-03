Delator diz que Andrade Gutierrez pagou Cunha por apoio em MPs, segundo jornal

Lava-Jato

Em delação premiada, o ex-presidente da Andrade Gutierrez Otávio Marques de Azevedo afirmou que o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi pago pela construtora em troca de apoio na tramitação de medidas provisórias (MPs) na Câmara. Conforme o jornal O Globo, o peemedebista apresentou emendas em favor da empreiteira quando relatava MPs sobre temas tributários. Cunha teria ainda utilizado a sua influência como presidente da Casa para sugerir alterações em medidas.



De acordo com a publicação, Azevedo revelou que Cunha favoreceu a Andrade Gutierrez entre 2009 e 2015 — inclusive quando já ocupava a presidência da Câmara. Os depoimentos são sigilosos e foram encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à Procuradoria da República do Distrito Federal (DF). A defesa do peemedebista nega as acusações.

Os investigadores tentam descobrir de que forma Cunha teria sido beneficiado pela empreiteira. Mensagens de celular do ex-presidente da Câmara em aparelhos apreendidos pela Lava-Jato apontam que ele tratava com outros parlamentares modificações em MPs. Assim, Cunha não precisaria apresentar diretamente as emendas de interesse da empresa.

Delatores da Odebrecht relataram que pelo menos 12 medidas provisórias editadas pelo governo Lula e Dilma foram objeto de negociação financeira com políticos. Uma das mais polêmicas foi a MP 627, que teve a relatoria de Eduardo Cunha. A proposta do governo federal, enviada em 2013, alterou a legislação tributária sobre Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas. Cunha fez diversas alterações na medida, prevendo o aumento de prazos e benefícios a empresários.

O advogado que defende o ex-presidente da Câmara, Ticiano Figueiredo, sustenta que não teve acesso às declarações de Azevedo e afirmou que o empreiteiro tenta envolver o peemedebista em atos que ele não praticou.

— Não há dúvida de que se trata de mais uma delação desprovida de base empírica em que um delator — afirmou Figueiredo em entrevista ao O Globo.