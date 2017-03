Deputado do PT pede afastamento de relator da reforma da Previdência

Câmara dos Deputados

O deputado Robinson Almeida (PT-BA) afirmou, nesta quinta-feira, que entrou com representação na Corregedoria da Câmara pedindo o afastamento de Arthur Maia (PPS-BA) da relatoria da reforma da Previdência na Casa. Segundo o petista, Maia não tem os requisitos da impessoalidade e da moralidade para relatar a matéria.

Na representação, Almeida afirma que uma das empresas do relator, um posto de gasolina no município Serra do Ramalho, no interior da Bahia, deve R$ 150 mil à Previdência Social. "Além de ser devedor da Previdência", disse o petista, Maia teve como doador de campanha em 2014 o Bradesco Vida, "uma seguradora de previdência interessada na reforma".

— Por isso mesmo, ele (Maia) não tem os requisitos da impessoalidade e da moralidade para relatar essa matéria — afirmou o deputado petista.

Ele disse esperar que o corregedor da Câmara — atualmente ocupado pelo deputado Claudio Cajado (DEM-BA), avalie os argumentos e afaste o parlamentar do PPS o mais rápido possível da relatoria da reforma da Previdência.

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo