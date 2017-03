Eleição de 2018 não ameaça reformas, acredita Meirelles

Avaliação

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, na quinta-feira, não acreditar que a disputa eleitoral de 2018 será uma ameaça para as reformas que o governo do presidente Michel Temer quer aprovar ainda neste ano — da Previdência, trabalhista, tributária e na área da educação.

— A maioria dos (possíveis) candidatos é de centro ou de centro-direita e eles são favoráveis às reformas — afirmou Meirelles, ao ser questionado sobre o tema durante a Conferência do Instituto Internacional de Finanças (IIF) sobre o G-20, em Frankfurt, na Alemanha.

Doria

Ao falar sobre os candidatos que aparecem mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, o ministro da Fazenda citou o nome do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

— Ele está subindo muito forte — disse.

Meirelles também mencionou a eventual candidatura de um "militar controverso" na corrida presidencial de 2018, referindo-se ao deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

O nome do próprio titular da Fazenda, filiado ao PSD e considerado o "pai do ajuste fiscal" proposto pelo governo, também aparece entre os possíveis candidatos na disputa à Presidência da República.

O ministro falou ainda sobre uma possível candidatura ao Palácio do Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018.

— Claro que o PT do Lula fala contra a reforma — disse Meirelles.

"Moderado"

O ministro, no entanto, avaliou que, mesmo na hipótese de o petista vencer o pleito em 2018, dificilmente haverá impacto na reforma da Previdência, por exemplo. Isso porque o ex-presidente, de acordo com Meirelles, tem um histórico de "moderação". O atual ministro de Temer foi presidente do Banco Central durante o mandato de Lula como presidente, de 2003 a 2010.

Na quarta-feira, durante manifestação em São Paulo organizada por centrais sindicais contra reformas do governo Temer, Lula disse que tentam "enfiar goela abaixo do povo uma reforma que vai impedir a aposentadoria de milhões".

— É preciso parar com essa bobagem de cortar. É preciso parar com essa bobagem de vender as nossas empresas estatais — afirmou.

*Estadão Conteúdo