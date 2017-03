"Em todas as pesquisas, vou aparecer na frente", diz Lula em depoimento

Justiça Federal de Brasília

Durante interrogatório na Justiça Federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, apesar do volume de notícias de cunho negativo a seu respeito, seu desempenho em sondagens eleitorais continuará incomodando opositores.



— Vou matar eles de raiva, porque em todas as pesquisas vou aparecer na frente — declarou.

A afirmação de Lula foi feita nesta terça-feira, durante depoimento prestado como réu em ação penal em que o petista é acusado de ser o mandante de uma operação para viabilizar pagamentos ao ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e evitar que ele firmasse um acordo de delação premiada com a Lava-Jato.

A suposta participação de Lula no esquema foi descrita pelo ex-senador Delcídio Amaral (sem partido, ex-PT-MS) em colaboração fechada com o Ministério Público Federal (MPF) depois de ser preso.

O depoimento de Lula durou cerca de 45 minutos. O ex-presidente dedicou boa parte de seu discurso a exaltar realizações de seu governo e a reclamar da imprensa. Citou conquistas sociais e reiterou que os órgãos de investigação tiveram mais estrutura e autonomia durante os seus oito anos de mandatos. Em alguns momentos, Lula falou em tom de desabafo.

Autoridades não podem fazer "pirotecnia", afirma Lula



O ex-presidente voltou a criticar integrantes da força-tarefa da Lava-Jato por fazerem "pirotecnia com as pessoas", mas afirmou ser a favor das investigações.

— Tem gente que acha que eu sou contra a Lava-Jato. Pelo contrário, quero que ela vá fundo. Sou contra tentar criminalizar a pessoa pela imprensa e não pelos autos — declarou.

Lula defendeu que o seu governo incentivou o combate à corrupção e a independência das instituições.

— Cansei de ver instituições que ajudei a criar desprestigiadas por opinião pessoal. Hoje as pessoas não podem nem ver a luz da geladeira que já saem dando declarações — afirmou.

Lula disse que "cansou de ver autoridades dizendo que 'não têm provas, têm convicções'", relembrando fala do procurador Deltan Dallagnol que disse ter convicção da participação de Lula em esquema criminoso e que a força-tarefa não terá provas cabais contra ele.

Durante o depoimento, que durou cerca de uma hora, Lula agradeceu ao juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, pela oportunidade de falar para um magistrado "imparcial".

— Quero agradecer a oportunidade de prestar depoimento, pois estou com muita coisa engasgada — declarou em uma de suas falas.

O petista disse que, se pudesse, prestaria os depoimentos de todos os seus processos em uma única semana para desvendar todos os "mistérios" que pairam sobre ele.

A audiência provocou mudanças no trânsito no entorno da Justiça Federal e também no interior do edifício. Além da sala de audiências, o depoimento foi transmitido simultaneamente por vídeo em outro andar do edifício para a imprensa. Desde o início da manhã, a rua que dá acesso ao prédio está interditada para o tráfego de veículos. Ao final da audiência, um grupo de cerca de 20 pessoas fez uma manifestação ao lado de fora a favor do ex-presidente.

