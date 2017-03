Em vídeo, prefeito de Caxias liga para médico e cobra ausência em posto de saúde

Serra

Um vídeo compartilhado na página do prefeito de Caxias do Sul no Facebook ganhou destaque nesta sexta-feira entre os usuários da rede social. Na filmagem, Daniel Guerra (PRB) aparece telefonando para o médico de um posto de saúde que faltou ao plantão.



— O senhor poderia me dizer qual o motivo da sua ausência aqui na UBS (Unidade Básica de Saúde)? É seu dia de plantão hoje. Nós temos 16 pacientes que estavam na sua agenda e o senhor não está aqui atendendo. (...) É, mas o senhor tinha hoje aqui um horário para atender 16 pacientes. (...) Então o senhor faça a gentileza de vir cumprir o seu horário aqui, ok? Até porque, pelo que me consta, o salário está em dia e a parte da sua obrigação é estar prestando serviço, servidor. Então gostaria que o senhor ponderasse, em respeito à população — cobra Guerra.



Em 18 horas de postagem, a gravação teve 1,8 mil curtidas e mais de 2,5 mil compartilhamentos. No Youtube, 808 pessoas assistiram ao vídeo e apenas quatro o avaliaram de forma negativa. Nos comentários, há quem apoie a atitude do prefeito e quem questione se ele faria o mesmo sem estar sendo filmado.



Segundo Guerra, o objetivo de percorrer os locais de atendimento e fiscalizar aqueles que estão cumprindo com o horário de serviço é "sensibilizar para a causa da saúde pública, onde a população precisa ser atendida" e "mostrar uma administração que se preocupa com as pessoas e que "não vai tolerar falta de atendimento em uma área essencial, como é o caso da saúde".

