Fachin decide sobre segunda lista de Janot a partir de terça-feira

Relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin só decidirá sobre os 320 pedidos da Procuradoria-Geral da República baseados nas delações da Odebrecht a partir da próxima terça-feira, dia 28, quando a chegada dos processos ao gabinete do relator completa uma semana. A informação foi confirmada por um interlocutor do ministro.

Foram necessários cinco dias úteis apenas para protocolar, autuar, distribuir eletronicamente e digitalizar os processos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, em 14 de março, a abertura de 83 inquéritos no STF e solicitou 211 declínios de competência para outras instâncias.

Embora não tenha estimado prazo para se manifestar sobre os processos e o levantamento de sigilo, Fachin relatou a interlocutores no Supremo que será criterioso na análise do material.

Mesmo que o conteúdo das delações da Odebrecht esteja em sigilo, a imprensa já noticiou alguns trechos, com base em vazamentos. As matérias incluem nomes de ao menos seis atuais ministros, dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de diversos parlamentares e dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

*Estadão Conteúdo