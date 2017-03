Falar sobre a violência "ajuda a quem pratica atos criminosos", diz Sartori

Em Brasília

Governador se reuniu com Temer para discutir a crise financeira do RS, que reduz investimentos em áreas como segurança

O governador José Ivo Sartori afirmou que as ações para combater a violência no Estado são insuficientes em razão da "realidade nacional e do declínio econômico" e justificou falar sobre violência "ajuda a quem pratica esses atos criminosos". Zero Hora mostrou, em reportagem publicada na quarta-feira, que os latrocínios aumentaram 12% na Região Metropolitana sob a gestão do secretário Cezar Schirmer, que assumiu o comando da segurança no Estado há seis meses.

— Muitas vezes a gente fala e ao falar também ajuda a quem pratica esses atos criminosos e que não representam toda a sociedade. Ainda ontem (quarta-feira) chegaram 200 pessoas da Força Nacional de Segurança. Nós vamos ter algumas ações pela frente novas, além daquelas que já fizemos na Operação Desmanche e na Operação Avante. Mas há uma questão de banalidade (da violência). Nós temos que superar tudo isso – disse o governador em entrevista ao Gaúcha Atualidade.



Para discutir a insegurança no Estado, Sartori se reuniu na noite de quarta-feira com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. O governador convidou Serraglio para visitar o Estado e acompanhar o trabalho da Força Nacional, que chegou a Porto Alegre no ano passada para tentar frear a onda de violência.

Na entrevista, o governador tratou ainda sobre os assuntos que foram discutidos com o presidente Michel Temer, e com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, na reunião que ocorreu na quarta-feira em Brasília. O objetivo do encontro era, segundo Sartori, "sugerir ajustes e correções" nas propostas de mudança nas negociações do socorro financeiro aos Estados.

— Não somos a favor da guerra fiscal. Trabalhamos para que isso tome outra direção e se reduza bastante a guerra fiscal. Isso está virando um vício que vai descendo do federativo para os municípios de maneira aleatória — explicou.

Sobre o Banrisul, Sartori afirmou que na conversa a possibilidade de venda do banco não foi aventada.



— Sabemos que a dificuldade está localizada no plebiscito, isso demandaria tempo e outras dificuldades. Claro, não se pode não ter contrapartidas, mas também não pode ser uma questão que impeça o funcionamento do RS.

"Greve dos professores é inoportuna e inadequada", diz governador

O governador José Ivo Sartori reforçou nesta quinta-feira que sua opinião de que a greve decidida em assembleia do Cpers na quarta-feira no Gigantinho, em Porto Alegre, é inoportuna e inadequada.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o governador ressaltou o esforço feito pelo Estado nos últimos dois anos ao pagar cerca de R$ 200 milhões para que nenhum professor ganhasse menos do que o piso nacional.

Sartori pediu serenidade aos professores, visto que o país e o Rio Grande do Sul estão com as contas comprometidas devido à crise.