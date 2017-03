"Foi uma tragédia", diz Sartori sobre vendaval em São Francisco de Paula

Mau tempo

Na Argentina para uma missão em busca de acordos de investimentos, o governador Jose Ivo Sartori manifestou-se sobre a destruição provocada pelo vendaval que atingiu São Francisco de Paula, na Serra, na manhã deste domingo. Uma pessoa morreu e pelo menos 1,6 mil estão desabrigadas no município.



O governador classificou o evento como uma tragédia e disse que o vice-governador José Paulo Cairoli acompanhava a situação dos municípios atingidos pelo fenômeno climático desde a madrugada com a Defesa Civil.

Sartori afirmou que parte do dinheiro liberado para São Francisco, R$ 175 mil, se refere a um recurso devido ao município. O recurso carimbado para a Saúde vai direto para o hospital da cidade e para a prefeitura. Sartori disse que ajuda do governo federal não está descartada, mas mesmo com o decreto de calamidade pública, é preciso esperar o levantamento dos estragos.