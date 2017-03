Governo não descarta privatização dos Correios

Prejuízo postal

O governo não tem recursos e não fará injeção financeira nos Correios disse, nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab. Para ele, a solução é a companhia cortar ainda mais despesas, além daquelas que já foram reduzidas.

– Não há saída, é preciso fazer corte de gasto radical – disse Kassab, depois de participar, no Palácio do Planalto, da cerimônia de Sanção da Lei de Revisão do Marco Regulatório da Radiodifusão, ao lado do presidente Michel Temer.

– O governo não tem recursos e não haverá injeção de recursos nos Correios – afirmou Kassab.

Embora se dizendo contra a privatização, integral ou parcial dos Correios, o ministro não descartou a adoção da medida, caso a companhia não consiga equacionar o rombo, que no ano passado ficou em torno de R$ 2 bilhões, mesma cifra de 2015.

– Todo o esforço deve ser feito para evitar a privatização dos Correios ou de partes dele. Eu reconheço os cortes de despesas que já foram feitos, mas é preciso cortar mais. Caso contrário, a empresa vai rumar para a privatização – disse.

Kassab reconheceu que os reiterados prejuízos dos Correios são reflexo de má gestão. Ele elogiou a administração do atual presidente dos Correios, Guilherme Campos, e atribuiu os problemas a erros cometidos pelo governo anterior.

– A empresa vive de tarifas e deveria ter seu ponto de equilíbrio – afirmou o ministro.

Kassab disse que, no passado, a empresa foi obrigada a pagar mais dividendos do que poderia ao Tesouro.

– A má gestão também aconteceu, senão não teríamos a empresa na situação que está hoje. É reflexo, sim, de má gestão, corrupção, loteamento, não ter capacidade de encontrar receitas originais, não fazer os cortes necessários para fazer um equilíbrio entre receita e despesa – acusou Kassab.

Questionado sobre quando essa privatização poderia ocorrer, o ministro disse que a empresa "corre contra o relógio", pois o governo não tem recursos.

– A meta é recuperar a empresa – ponderou.