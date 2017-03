INFOGRÁFICO: veja quanto cada município do RS gastou com diárias em 2016

Mapa das diárias

Levantamento do Ministério Público de Contas (MPC) divulgado na segunda-feira pelo RBS Notícias mostra que as Câmaras de Vereadores das 497 cidades gaúchas gastaram, em 2016, R$ 14 milhões em diárias. O município campeão de gastos com viagens foi São Gabriel, cujos vereadores consumiram R$ 264 mil no ano passado.

Leia mais:

Gasto com diárias nas Câmaras do RS foi de R$ 14 milhões em 2016

Despesas com diárias no governo estadual recuam 2,5%

Os destinos e os gastos com viagens dos vereadores da Região Metropolitana



No mapa abaixo, selecione por nome ou clique na imagem para ver os dados detalhados dos gastos de cada município gaúcho em 2016: