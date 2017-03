José Carlos Bumlai nega repasses a Nestor Cerveró

Operação Lava-Jato

O empresário José Carlos Bumlai, réu em ação penal acusado de tentativa de obstrução à Lava-Jato, disse na sexta-feira, em depoimento na Justiça Federal em São Paulo, que seu filho Maurício Bumlai fez dois repasses de R$ 50 mil cada ao senador cassado Delcídio Amaral (sem partido-MS) como "ajuda pessoal" ao ex-parlamentar. Bumlai negou que os repasses tivessem o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró como destinatário.

Nesta ação, Delcídio, Bumlai, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras quatro pessoas são acusadas de tentar "comprar" o silêncio de Cerveró. A defesa do senador cassado afirmou no ano passado que Bumlai repassou R$ 250 mil à família de Cerveró, "por interferência do ex-presidente Lula".

Na sexta-feira, o empresário negou o montante.

— O número que ele (Delcídio) falou é absolutamente mentiroso. Não tem nada de R$ 250 mil — afirmou, via videoconferência, ao juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília.

Segundo Bumlai, seu filho atendeu ao pedido de Delcídio sem sua autorização e por causa da "influência política" do então senador.

Sobre a sua relação com Lula, Bumlai disse que, embora sejam amigos, o petista nunca lhe pediu para que interferisse para evitar a delação de Cerveró. O ex-presidente será ouvido pelo juiz Ricardo Leite na próxima terça-feira, em Brasília.

*Estadão Conteúdo