Justiça Federal em Porto Alegre rejeita queixa-crime de Lula contra Moro

Abuso de autoridade

Defesa do ex-presidente pedia condenação do magistrado que poderia culminar em prisão

Foto: José Cruz / Agencia Brasil/Fotos Públicas

O processo aberto pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e familiares contra o juiz federal Sergio Moro não terá prosseguimento. A queixa-crime por abuso de autoridade foi rejeitada por unanimidade pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, nesta quinta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

A ação teve início em novembro e, se fosse aceita, geraria uma ação penal contra o magistrado.

A defesa do ex-presidente alegou que houve excessos na condução coercitiva de Lula para depor à Polícia Federal, em março do ano passado. Também havia citações referentes à quebra do sigilo telefônico e divulgação de conversas, além de buscas e apreensões de bens e documentos.

Na petição, os advogados pediram a condenação de Moro a até seis meses de prisão, além de penas administrativas que poderiam culminar com sua demissão. A defesa do juiz federal foi feita pela esposa dele, Rosangela Moro.

Além de Lula, o processo também era assinado pela ex-primeira-dama, Marisa Letícia, falecida em 3 de fevereiro, e por quatro filhos deles: Marcos Claudio Lula da Silva, Fabio Luís Lula da Silva, Luís Cláudio Lula da Silva e Sandro Luís Lula da Silva.

Operação Lava-Jato

Lula é réu em dois processos derivados da Operação Lava-Jato. O juiz Sergio Moro é responsável por apenas um deles, o que investiga se o ex-presidente é dono de um tríplex na cidade de Guarujá, no litoral paulista, e se a empreiteira OAS foi responsável pelos pagamentos da reforma no imóvel e da guarda de objetos do acervo presidencial.

*Rádio Gaúcha