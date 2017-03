Lista de Janot: o que deve acontecer a partir de agora

Próximos passos

Na segunda-feira, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, remeteu ao Supremo 320 pedidos. São 83 solicitações de abertura de inquérito, 211 de declínios competência para outras instâncias judiciais, além de sete arquivamentos e 19 outras providências. O tamanho da lista deve ser três vezes maior do que a primeira, divulgada em março de 2015.

Todas as petições feitas por Janot foram remetidas ao relator da Lava-Jato no STF, ministro Edson Fachin, que decidirá se aceita ou não as solicitações da Procuradoria-Geral da República. Veja como o STF pode proceder na análise de cada caso: