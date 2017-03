Lula entrega à Justiça comprovantes de sua renda

Aposentadoria e palestras

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolaram nesta quinta-feira petição dirigida à 10ª Vara Federal em Brasília com informações sobre os rendimentos do petista.

O documento é o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativo ao ano-calendário de 2016, tendo como fonte pagadora a empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda.

Segundo os advogados do petista, Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, o documento confirma informações prestadas por Lula ao juiz da 10ª Vara Federal que o interrogou na última terça-feira, na ação penal em que o ex-presidente é réu por supostamente tramar contra a Lava-Jato tentando comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Lula nega envolvimento com o caso.

No interrogatório, Lula disse que sua renda mensal é formada por uma aposentadoria na condição de anistiado, deferida em 1993, no valor aproximado de R$ 6 mil, e, ainda, por retiradas de R$ 25 mil por mês da empresa de palestras, "de onde também provêm valores doados aos seus filhos, todos devidamente declarados e com impostos recolhidos".

*Estadão Conteúdo