Marcelo Odebrecht depõe em ação sobre chapa Dilma-Temer nesta quarta-feira

Preso desde junho de 2015 na Operação Lava-Jato, Marcelo Odebrecht prestará depoimento, nesta quarta-feira, no processo que investiga supostas irregularidades nas contas da chapa Dilma-Temer. O empreiteiro deverá ser questionado se a construtora pagou propina à campanha presidencial, em 2014. O conteúdo das declarações será mantido em sigilo.

Conforme o jornal O Globo, o relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Herman Benjamin, ouvirá outros quatro executivos da Odebrecht até a próxima semana. Eles vão prestar esclarecimentos sobre fatos já abordados em delações da Lava-Jato, homologadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O depoimento de Marcelo Odebrecht poderá decisivo para a separação das contas de Dilma Rousseff e Michel Temer na chapa presidencial de 2014, tese defendida pelos advogados do PMDB e que pode evitar a condenação eleitoral do peemedebista. Os defensores da petista afirmam que não houve irregularidades nas contas da campanha.

Michel Temer e ministros do núcleo do governo foram citados na proposta de delação premiada de Cládio Melo Filho, divulgada em dezembro do ano passado. O ex-executivo afirmou que o então vice-presidente tratou diretamente sobre doações eleitorais com Marcelo Odebrecht, no Palácio do Jaburu, em maio de 2014.

Conforme O Globo, na quinta-feira, Benedicto Barbosa da Silva Junior e Fernando Reis também irão depor no processo sobre a chapa Dilma-Temer, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira da próxima semana, Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos prestarão depoimentos, em Brasília.