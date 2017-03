Marco Alba é reeleito prefeito de Gravataí

Mais quatro anos

Militantes receberam o resultado das urnas com um bandeiraço e muito buzinaço no comitê de campanha

Cinco meses após uma eleição marcada por uma reviravolta judicial, Gravataí reelegeu Marco Alba (PMDB) para comandar a terceira cidade mais populosa da Região Metropolitana por mais quatro anos. O candidato venceu as eleições suplementares neste domingo com 48.211 votos (40%), contra 44.195 (36,7%) da segunda colocada, Rosane Bordignon (PDT).



A vitória confirmou-se pouco depois das 19h, e os militantes receberam o resultado das urnas com um bandeiraço e muito buzinaço no comitê de campanha, localizado na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira. Era como se a festa estivesse adormecida desde outubro do ano passado, quando o advogado de 58 anos perdera as eleições para o adversário Daniel Bordignon (PDT).

No dia da eleição anterior, a candidatura do pedetista havia sido autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entretanto, em novembro, uma condenação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por improbidade administrativa quando prefeito da cidade provocou uma mudança no cenário político municipal. Alba recorreu ao TSE solicitando o indeferimento da candidatura e o pedido foi aceito. Assim, Bordignon teve os direitos políticos suspensos, o resultado das urnas foi considerado inválido e novas eleições foram convocadas.

– Fora ficha-suja – gritavam os correligionários de Alba do alto do palco montado no comitê assim que a vitória se mostrou irreversível.

Desde o início da campanha eleitoral fora de época, iniciada em fevereiro, a corrida à prefeitura de Gravataí parecia indefinida. Na cidade, a dúvida era se a mulher de Bordignon, Rosane, que assumiu a disputa diante da negativa da candidatura do marido, seria capaz de arrecadar o mesmo número de votos que o elegeriam em outubro.



Rosane conseguiu uma votação semelhante – teve somente 1.179 votos a menos que o marido –, mas não o suficiente para se consagrar prefeita. Depois de confirmada a vitória, o prefeito reeleito preferiu evitar a polêmica.

– Agora, é hora de cuidar um pouco da cidade, mas sem descuidar das pessoas. A nossa missão é garantir responsabilidade fiscal, transparência e respeito ao povo. E, obviamente, aos adversários também – disse antes de ser carregado nos ombros por apoiadores.

Alba garantiu que a segurança pública está entre as suas prioridades para o novo mandato e, em meio à festa, lançou uma promessa que pode ser cobrada pelos eleitores em breve: até maio, irá chamar 40 novos guardas municipais para atuar junto às escolas. Ele também garantiu a manutenção de uma gestão austera para equilibrar as contas públicas.