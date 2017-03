Michel Temer nomeará aliado de Cunha para a liderança do governo no Congresso

Política

O presidente Michel Temer decidiu nomear o deputado federal André Moura (PSC-SE) líder do governo no Congresso Nacional. Moura é ex-líder do governo na Câmara dos Deputados e nome próximo a Eduardo Cunha (PMDB-RJ). As informações são da Folha de S.Paulo.

A escolha faria parte de esforço para unificar a base aliada para a votação da reforma previdenciária. De acordo com a reportagem da Folha, um assessor presidencial disse que o gesto tem como objetivo "curar as feridas" da eleição para o comando da Câmara dos Deputados — alguns acusam o presidente de ter auxiliado a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Até então, Romero Jucá (PMDB-RR) exercia a liderança do governo no Congresso, além da presidência nacional do PMDB. O senador vai assumir a liderança do governo no Senado, em substituição a Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), nomeado pelo presidente Michel Temer para o Ministério das Relações Exteriores.

