Ministro da Agricultura cancela licença após Operação Carne Fraca

Crise

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, cancelou uma licença que começaria a partir da segunda-feira para poder comandar a Pasta na crise aberta nesta sexta-feira, com a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

— Estou no comando — afirmou ele ao jornal O Estado de S. Paulo. — Fora de Brasília, mas no comando — acrescentou o ministro, que está em um evento do setor em Mato Grosso.

Leia mais

Carne Fraca: PF diz que propina abastecia PMDB e PP

Sindicato de fiscais agropecuários divulga nota em apoio à operação Carne Fraca

Leia a íntegra das decisões que deflagraram a Operação Carne Fraca



De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira, Maggi ficaria afastado do cargo durante 9 dias, a partir deste sábado, para "tratar de assuntos particulares".

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo