Ministro Eliseu Padilha recebe alta de hospital em Porto Alegre

Após retirada da próstata

Expectativa é de que ministro retome as funções no Casa Civil na próxima semana

Expectativa é de que ministro retome as funções no Casa Civil na próxima semana Foto: Divulgação / Agência Brasil

Internado há 10 dias no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o ministro Eliseu Padilha recebeu alta por volta das 10h desta quarta-feira. Ele vai continuar a recuperação de uma cirurgia para a retirada da próstata em casa, na Capital gaúcha. Debilitado, deverá repousar até o final de semana, quando acabará o período de atestado médico. As informações são da Rádio Gaúcha.

A expectativa é de que ele retorne à chefia da Casa Civil na próxima segunda-feira. No entanto, a confirmação dependerá da recuperação dele e também de questões políticas.

Leia mais

Se reforma não for completa, "é melhor não fazer nada", afirma Meirelles

STF abre precedente para punir propina em doações eleitorais, diz procurador

Ex-executivo da Odebrecht diz que Temer presenciou tratativas para doação



O nome de Padilha foi citado pelo advogado José Yunes, amigo e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, em depoimento ao Ministério Público Federal. Ele afirmou que recebeu em seu escritório um envelope a pedido do ministro. O material foi deixado pelo doleiro Lucio Funaro e, de acordo com o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, continha dinheiro endereçado ao PMDB.

Ao blog da jornalista Andréia Sadi, da Globo News, Yunes relatou que serviu de "mula" para Padilha. Ele afirmou não saber o que tinha dentro do envelope. O ministro não comentou as declarações do advogado.