Moro condena Delúbio e 4 empresários por lavagem de dinheiro em empréstimo a Bumlai

Operação Lava-Jato

O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e outras quatro pessoas foram condenadas, nesta quinta-feira, pelo juiz Sergio Moro pelo crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Carbono 14, 27ª fase da Lava-Jato. Todos responderão pela lavagem de R$ 6 milhões de um empréstimo feito junto ao Banco Schahin pelo pecuarista José Carlos Bumlai em favor do PT.



Delúbio e os empresários Enivaldo Quadrado e Ronan Maria Pinto cumprirão cinco anos de prisão, e Luiz Carlos Casante quatro anos e seis meses. Natalino Bertin foi condenado a quatro anos, mas está livre da pena em função da prescrição — o último fato delitivo foi registrado em 11/2014, segundo Moro.

Na ação — que é desdobramento de outro processo que condenou o pecuarista e dirigentes do Banco Schahin — foram absolvidos o empresário Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza (que já foi condenado no caso do mensalão), o bancário Sandro Tordin e o jornalista Breno Altman por falta de provas.



Moro fixou como valor mínimo para reparação dos danos à Petrobras R$ 61.846.440,07, quantia que deve ser corrigida e acrescida de juros até o pagamento. Os valores serão revertidos à estatal.



