Moro defende ¿salvaguarda¿ na lei de abuso de autoridade

Convidado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira, o juiz federal Sergio Moro manifestou preocupação com a chamada lei de abuso de autoridade, que atualmente tramita no Senado.

Responsável pelos processos da Lava-Jato em primeira instância, Moro disse que o texto proposto pelos parlamentares pode ameaçar a independência dos juízes. Ele defende que sejam respeitadas as diferentes interpretações da lei.

— Ninguém é favorável a qualquer abuso provocado por juiz, promotor ou por qualquer autoridade policial. O que se receia é que, a pretexto de coibir abuso, seja criminalizada a interpretação da lei — disse Moro.

O juiz foi convidado a discutir as propostas de alterações do Código de Processo Penal (CPP), mas advertiu que gostaria de se valer da oportunidade para tratar do abuso de autoridade.

— Se não for aprovada uma salvaguarda clara a inequívoca a esse respeito, o grande receio é de que os juízes passem a ter medo de tomar decisões que possam ferir interesses especiais, que envolvam pessoas politica e economicamente poderosas — argumentou Moro.



No discurso sobre o CPP, Moro fez ressalvas à criação do chamado juiz de garantias, que atuaria apenas na fase de investigação dos processos, antes do oferecimento da denúncia. Neste caso, seria este juiz o responsável por medidas cautelares, como prisão temporária. Depois, a sentença seria dada por um segundo juiz.

A mudança prevista no projeto, segundo o juiz federal, não é garantia de imparcialidade.

— Parece-me que quiseram trazer uma construção doutrinária pensando em uma figura, o juiz de instrução, que é uma espécie de super delegado de Polícia e existe em países como a França, mas que não existe no Brasil — ponderou Moro.

O juiz federal também defendeu que as interceptações telefônicas sejam autorizadas de forma mais ampla, para investigar um número maior de crimes. Após a manifestação inicial, foi aberto espaço para considerações e questionamentos dos deputados que compõem a comissão.