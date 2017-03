MPF recorre de decisão que concedeu prisão domiciliar a Adriana Ancelmo

Rio de Janeiro

Adriana deixou na última quarta-feira o Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), na zona oeste do Rio

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou nesta sexta-feira, recurso contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo, alvo da Operação Calicute.

A mulher do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) deixou na última quarta-feira o Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), na zona oeste do Rio, e foi levada para o seu apartamento no Leblon, zona sul da cidade.

O subprocurador-geral da República Rogério Paiva Navarro pediu à ministra Maria Thereza de Assis Moura que revise sua decisão ou encaminhe o recurso para julgamento pela sexta turma do STJ. O colegiado é composto por cinco ministros, incluindo Maria Thereza.

O MPF alega, por exemplo, que não foram apresentados fatos novos ou motivações que justifiquem a concessão da prisão domiciliar à esposa do ex-governador Sérgio Cabral, conforme já afirmou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

A autorização para a ex-primeira dama cumprir prisão domiciliar teve como base uma norma do Código de Processo Penal que permite a mudança de regime de mulheres que tenham filho de menos de 12 anos e estejam cumprindo prisão preventiva. Adriana tem dois filhos, de 11 e 14 anos. Ela foi presa em 6 de dezembro do ano passado.

Em 17 de março, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, substituiu a prisão preventiva de Adriana por prisão domiciliar. Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu a prisão domiciliar, após pedido do MPF. Na última sexta-feira, 24 de março, o STJ concedeu liminar restabelecendo decisão da Vara Federal.

