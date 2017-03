Mulher de Lasier Martins registra queixa contra senador por agressão

Brasília

A mulher do senador Lasier Martins (PSD-RS) prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brasília, onde afirmou ter sido agredida durante uma discussão na última terça-feira. De acordo com reportagem do Correio Braziliense, a jornalista Janice Santos acusa o parlamentar de lesão corporal e injúria, e diz que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões de Lasier.

Janice realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Em contato com a Rádio Gaúcha, ela disse que está chateada e muito abalada com o caso. A jornalista disse, ainda, que sua filh, de 10 anos, a presenciou cenas de agressão e que afirmou que a mãe não deveria mais tolerar a situação.

— Ele me humilhava na frente da minha filha — afirmou. — Ele dizia que eu não era mulher para estar em Brasília.

Também à Rádio Gaúcha, o senador Lasier Martins negou a agressão e disse que "está sendo vítima de uma chantagem".

— Ela quer tirar o máximo de proveito com esse fato. Tenho testemunhas, a nossa empregada doméstica, outros funcionários são testemunhas do comportamento violento dela — afirmou.

Janice e Lasier Martins estão em processo de separação. No depoimento à polícia, a jornalista afirmou que o marido é um homem "violento e agressivo". Ela afirma que sofreu chutes nas pernas e que segurava um porta-joias no momento da briga.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que, durante a discussão, teve a mão pressionada contra o acessório, o que provocou lesões aparentes. O senador deu outra versão para o fato.

— Ela tentou me agredir (com o porta-joias) e errou. Quando errou, ela acabou machucando a mão. Ali foi o ferimento, que ela tentou aumentar — disse Lasier.

Embora a queixa tenha sido prestada à Polícia Civil, a investigação terá de ser remetida à Procuradoria-Geral da República (PGR) por conta da prerrogativa de foro. Segundo fontes consultadas pela Gaúcha, a polícia não tem competência para apurar o caso por se tratar de um parlamentar. Sendo assim, o caso deverá ser remetido à PGR e, posteriormente, poderá ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).