"Ninguém faz limpeza melhor do que a mulher", diz relator da terceirização

Em debate promovido nesta quinta-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o relator do projeto de terceirização — aprovado na Câmara na quarta-feira —, deputado Laércio Oliveira (SD-SE), afirmou que a maioria dos trabalhadores do país no setor de asseio e conservação é do sexo feminino porque "ninguém faz limpeza melhor do que a mulher". As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

— Somente no setor básico, asseio e conservação, é unanimidade, se terceiriza em todo lugar. Somente nessa atividade tem mais de dois milhões de trabalhadores, 60% dessa mão de obra é feminina, porque faz limpeza. E ninguém faz limpeza melhor do que a mulher. À exceção de mim, que sou muito bom — disse.



Oliveira também se referiu às mulheres, em tom de brincadeira, enquanto respondia a uma pergunta sobre trabalhar em "home office". O parlamentar disse ter escutado um comentário que lembra da necessidade de entender a mulher de um trabalhador que exerce a atividade profissional em casa.

— Eu vi um comentário nesta semana que a gente tem de estar preocupado com o trabalhador que vai trabalhar dentro dessa modalidade de contratação, porque precisa entender a mulher dele. Como é a mulher dele? Ela vai ser uma pessoa agradável e trazer um cafezinho de vez em quando ou vai ficar reclamando com ele: "Acaba esse negócio aí, venha pegar o menino e trocar a roupa dele"? — questionou.



Na quarta-feira à noite, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei de 1998 que permite terceirização irrestrita em empresas privadas e no serviço público. A proposta também amplia a permissão para contratação de trabalhadores temporários, dos atuais três meses para até nove meses — seis meses, renováveis por mais três.

