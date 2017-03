Para Rui Falcão, decisão do STF é "caminho aberto" para atingir o PT

Cassação da sigla

O presidente do PT, Rui Falcão, avaliou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de admitir que doações eleitorais podem ser propina é "caminho aberto" para atingir o partido. Ao abrir ação penal contra o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) na Operação Lava-Jato, esta semana, ministros da Corte acolheram tese da Procuradoria-Geral da República de que "caixa 1" pode maquiar ilegalidades.

— Essa decisão de considerar doação declarada em propina é um caminho aberto para tentar atingir o PT, em relação ao qual existe um pedido de cassação do registro baseado em supostas doações feitas no Exterior — afirmou Falcão durante encontro com parlamentares.

Em agosto do ano passado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, determinou a abertura de processo contra a sigla. O processo tem como base a prestação das contas da campanha da presidente Dilma Rousseff e do Comitê Financeiro do PT em 2014, aprovadas com ressalvas, devido às suspeitas de irregularidades detectadas à época. A corte eleitoral utilizou informações da Operação Lava-Jato, que levantou indícios de que o esquema de desvio de recursos na estatal abasteceu o caixa da legenda.

Nesta quinta-feira, o PT promove um encontro de parlamentares petistas para discutir a reforma da Previdência. O evento, que o tem como tema "Contra o Desmonte da Previdência", contou com a presença, na abertura, da líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann (PR), do líder da minoria no Senado, Humberto Costa (PE), do líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP) e do líder da minoria, José Guimarães (CE).

