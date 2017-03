PF cumpre mandados de desdobramento da Lava-Jato no Rio

Investigação

Apresentação do primeiro trem da Linha 4 do Metrô do Rio ocorreu há dois anos (Foto de Arquivo: 05/02/2015) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira, mandados envolvendo um dedobramento da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal (MPF) informou que a investigação envolve suposto esquema de corrupção e pagamento de propina em contratos da Linha 4 do Metrô.

Foram presos, segundo o G1, Heitor Lopes de Sousa Junior, um dos diretores da Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (RioTrilhos), e Luiz Carlos Velloso, que foi subsecretário de Transporte no governo de Sérgio Cabral e atualmente é subsecretário de Turismo.

Em depoimento, executivos da Carioca Engenharia indicaram que o esquema de corrupção que existia na secretaria estadual de Obras do Rio, com a cobrança de propina das empreiteiras envolvidas em contratos bilionários de obras civis, também se repetia na secretaria estadual de Transporte.



Heitor era sócio de duas empresas que prestavam serviço para a construção da Linha 4 do Metrô. De acordo com a investigação, ele e a mulher estavam dando entrada em um pedido de cidadania portuguesa, por isso, a prisão preventiva tem como objetivo evitar uma possível fuga.

O ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) foi preso pela Polícia Federal em novembro do ano passado, durante a Operação Calicute, braço da Lava-Jato no Rio. A força-tarefa, na época, investigava corrupção na contratação de diversas obras conduzidas no governo do peemedebista, entre elas, a reforma do Maracanã para receber a Copa do Mundo de futebol de 2014, o PAC Favelas e o Arco Metropolitano, financiadas ou custeadas com recursos federais.

Conforme o MPF, Cabral cobrava propina de empreiteiras para fechar os contratos com o governo do Rio. As construtoras, por sua vez, se consorciaram para fraudar licitações e sabiam previamente quem iria ganhar as concorrências.