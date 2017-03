Planalto confirma Aloysio Nunes como ministro das Relações Exteriores

Para assumir cargo de Serra

O presidente Michel Temer se reuniu na tarde desta quinta-feira com o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), no Palácio do Planalto. O tucano foi confirmado como o novo ministro das Relações Exteriores, no lugar de José Serra, que pediu demissão na semana passada alegando problemas de saúde. A cerimônia de posse deve ocorrer na próxima terça-feira, às 15h30min, em conjunto com a do novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR).



Leia mais:

Temer se reúne com tucanos no Alvorada

Anastasia passa a ser cotado para o Itamaraty

Maia lamenta saída de Serra e acredita que Temer escolha nome do PSDB



O nome de Aloysio foi indicado pelo PSDB. Ele comandou a Comissão de Relações Exteriores do Senado e, segundo aliados, também tem qualificações técnicas, além de políticas para assumir o Itamaraty. Aloysio também é amigo pessoal de Serra.

— Aloysio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado é um exemplo claro das importantes contribuições que o senador traz para os interesses da nossa política externa — disse o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, ao fazer o anúncio oficial.

A cúpula do PSDB chegou a cogitar o nome do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), mas ele indicou que não gostaria de assumir o cargo.



Com a ida de Aloysio Nunes para o ministério, quem deve assumir a vaga dele no Senado é o suplente Airton Sandoval, do PMDB.



Leia as últimas notícias de Política