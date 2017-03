Presidente da Assembleia do Rio e conselheiros do TCE-RJ são alvos de desdobramento da Lava-Jato

Investigação

Policiais federais cumprem, desde as 6h da manhã desta quarta-feira, um desdobramento da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. A ação mira em membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e inclui um mandado de condução coercitiva contra o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani (PMDB). Ele é pai do ministro do Esporte, Leonardo Picciani (PMDB).

Conforme o jornal O Globo, pelo menos cinco dos sete conselheiros do TCE-RJ são alvos de ordens judiciais de prisão preventiva. Os mandados são baseados na delação premiada do ex-presidente do órgão de contas, Jonas Lopes de Carvalho.



De acordo com Carvalho, os membros do tribunal estariam envolvidos em dois esquemas para arrecadar propina. Em troca de 1% sobre o valor de contratos, os conselheiros teriam ignorado irregularidades cometidas por empresas de ônibus e empreiteiras no governo Sérgio Cabral (PMDB). Além disso, segundo a publicação, os membros do TCE-RJ são suspeitos de obter vantagens a partir do uso indevido do saldo não utilizado dos bilhetes RioCard.

São alvos de prisão preventiva o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Aloysio Neves, e os conselheiros Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco.

