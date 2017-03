Renan: nenhum homem público deve se colocar acima da investigação

Alvo de 12 inquéritos no STF

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), afirmou nesta quinta-feira que "sempre defendeu qualquer investigação" da Justiça.

— A investigação é a oportunidade de se demonstrar o contrário. Acho que nenhum homem público deve se colocar acima da investigação — declarou.

Esta foi a primeira vez que Renan se manifestou sobre a inclusão do seu nome na lista de pedidos de abertura de inquérito do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviada na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os pedidos são baseados nas delações premiadas da Odebrecht. Renan já é alvo de 12 inquéritos na Corte.

Ele destacou que tem colaborado "como pode" com as investigações.

— Continuarei colaborando para esclarecer tudo, absolutamente tudo. Ninguém mais do que eu tem isso como objetivo.

O presidente conversou com a imprensa após reunião da bancada do PMDB.

Renan disse ainda que os peemedebistas vão jantar nesta quarta-feira com o presidente Michel Temer, mas não especificou o tema do encontro. A reunião da bancada com Temer acontece um dia após o envio da "lista de Janot" ao Supremo, que deve atingir a cúpula do partido. Também ocorre uma semana após Renan intensificar críticas ao governo e à reforma da Previdência.

— Todos devem conversar francamente, abertamente, porque conversar não arranca pedaço — defendeu o senador.

*Estadão Conteúdo