Sartori viaja à Argentina para fechar acordos de cooperação

Parceria hermana

Meses depois da primeira missão à Argentina, em 2016, o governador José Ivo Sartori volta ao país vizinho nesta segunda-feira para selar acordos de cooperação com as províncias de Mendoza e Misiones. As parcerias ocorrerão em áreas de interesse comum do Estado e de cada província, como agricultura, ambiente e desenvolvimento econômico e social.



— Os termos de cooperação são para aprimorar essa relação que se tem. Seja para abertura de mercados em comum ou para fortalecer essas economias e ocupar outros mercados — explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, um dos integrantes da comitiva.

Uma das ideias em discussão é apostar em parcerias para garantir escala para exportação.

— Para vender para a Ásia, há mercados que precisam de escala. Juntos temos condições melhores para ocupar esses mercados — ressalta o secretário.

Diferente da primeira visita à Argentina, desta vez, Sartori classifica a viagem como uma missão "setorizada". Para o Piratini, as relações bilaterais que vem sendo firmadas darão mais peso à economia da Região Sul e destaque no cenário internacional.

— Vamos, em primeiro lugar, a Mendoza, onde vamos estabelecer uma cooperação bilateral no âmbito administrativo. Vamos fazer reuniões temáticas na área da cultura, no turismo, no ambiente, no agronegócio e especialmente, no caso de Mendoza, na vitivinicultura. Vamos trabalhar para uma aproximação mais efetiva ao longo do tempo e para a superação de barreiras nessa agregação de trabalho entre nós e Mendoza — afirmou o governador gaúcho.

Na capital de Misiones, Posadas, as discussões serão focadas no ambiente e na agricultura durante a terça-feira.

Assim como das outras viagens, a comitiva ganha o reforço dos empresários, representados em parte pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Irão tentar evidenciar o potencial da indústria dos setores produtivos e buscar oportunidades para o crescimento dentro do comércio bilateral. Na avaliação da iniciativa privada, há um momento propício para negociar uma cooperação ou acordos comerciais, já que a política tributária do presidente Maurício Macri contribui para o fortalecimento das exportações.

— Acabamos de uma certa forma beneficiados com a política de protecionismo de Trump. É um momento de aproximação e de assinarmos esses acordos de cooperação para que a gente promova esse intercâmbio — assinala a vice-presidente da Fiergs, Maristela Longhi.

Como a efetivação do acordo e a política de exportações depende dos governos federais, Maristela afirma que a intenção da viagem é de incrementar a parceria para fortalecer o Mercosul em suas bases e, assim, depois, ir em bloco conquistar mercados.

Os deputados Frederico Antunes (PP) e Luiz Fernando Mainardi (PT) representarão a Assembleia na missão. Em uma das reuniões marcadas esta segunda-feira, os parlamentares gaúchos e da província de Mendoza discutirão como o Legislativo pode cooperar com o acordo bilateral. Questões aduaneiras também estarão em pauta, como a fiscalização das fronteiras.

Quem participa da missão

Governo do Estado

- Governador José Ivo Sartori

- Secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e primeira-dama Maria Helena Sartori

- Secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Fábio Branco

Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ana Pellini

Secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Victor Hugo Alves da Silva

Assembleia Legislativa

Deputado Frederico Antunes (PP)

Deputado Luiz Fernando Mainardi (PT)

Fiergs

Vice-Presidente Maristela Cusin Longhi

Gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior Luciano D'Andrea





Representação diplomática

Embaixador da Argentina no Brasil Carlos Magariños

Cônsul-Geral da Argentina em POA Carlos Garcia Baltar

Agenda

Segunda-feira — Mendoza

Terça-feira — Posadas