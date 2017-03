Seis cidades do RS elegeram novos prefeitos neste domingo

Eleições suplementares

Um total de 174.296 eleitores gaúchos voltou às urnas ontem para eleger os prefeitos de seis municípios. Em Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul houve novas eleições depois que os vencedores no pleito realizado em outubro do ano passado tiveram as candidaturas indeferidas.

A votação ocorreu sem maiores incidentes na maioria dos colégios eleitorais. A exceção foi Gravataí, onde pelo menos oito pessoas foram detidas por fazer boca de urna. Com o maior eleitorado habilitado a ir ontem às urnas, o município será administrado por Marco Alba (PMDB), que foi reeleito para um segundo mandato.

Leia mais

Marco Alba é reeleito prefeito de Gravataí

Troca de urnas eletrônicas foi única ocorrência em seis municípios do RS

Em Arvorezinha, apenas 129 votos de diferença selaram a vitória de Rogério Fachinetto (PDT) sobre o o atual presidente da Câmara de Vereadores, Jaime Borsatto (PP). Comerciante e agropecuarista, Fachinetto obteve 3.913 votos. Ele era vice na chapa de Sérgio Velere (PDT), que teve a candidatura indeferida na eleição de outubro. Velere havia sido condenado por crime contra a administração pública por ter contratado uma oficina mecânica sem licitação. Agora, Fachinetto irá administrar a cidade de 8,6 mil eleitores.



Em Butiá, o servidor público Daniel Almeida (PT) elegeu-se com 6.187 votos. Presidente da Câmara de Vereadores, ele já vinha exercendo o cargo interinamente desde que a eleição de outubro foi anulada, uma vez que preside o Legislativo municipal. Daniel derrotou Fernando Lopes (PP), vereador e ex-prefeito que também já havia concorrido no ano passado. Com o resultado, o PT reprisa a vitória de outubro, quando Paulo Pereira de Almeida (PT) havia sido eleito. Ele teve a candidatura indeferida porque o Tribunal de Contas do Estado rejeitou em três oportunidades as contas dele à frente da Fundação Municipal de Saúde.

Em Salto do Jacuí, Claudio Robinson (PDT) obteve a vitória mais expressivas das seis prefeituras em disputa. Empresário e vereador em terceiro mandato, ele venceu com 62% dos votos válidos. Robinson derrotou o ex-prefeito Altenir Rodrigues, o Nico (PP), que havia havia tentado a reeleição no ano passado, quando perdeu Lindomar Elias (PDT), cuja candidatura acabou indeferida.Em São Vendelino, o empresário Evandro Schneider (PTB) derrotou a professora Caren Dalcin (PMDB).

Em São Vendelino, o empresário Evandro Schneider (PTB) derrotou a professora Caren Dalcin (PMDB). Empresário, Evandro era vice-prefeito da gestão anterior e havia concorrido como cabeça de chapa no último pleito, quando ficou em segundo lugar, com 62 votos a menos do que o vencedor, Régis Fritzen (PMDB), condenado por improbidade administrativa. O município registrou a menor abstenção dessa eleição: apenas 105 eleitores (4,95%) não compareceram às urnas. Uma mesária foi afastada pela juíza eleitoral por ter feito comentários políticos em uma rede social.



Em São Vicente do Sul, o novo prefeito será Paulo Flores, o Paulinho (PMDB). Empresário rural e açougueiro, ele havia sido vereador por três mandatos, mas desde 2012 estava afastado da política. Voltou a concorrer com o apoio do Jorge Valdeni Martins (PTB), que venceu a disputa de outubro mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral por ter sido condenado por crimes contra a administração pública. Paulinho derrotou o publicitário Fernando Pahim (PP), prefeito que era prefeito até dezembro do ano passado e não conseguiu se reeleger.



Os eleitos neste domingo serão diplomados em 7 de abril, data em que também devem ser empossados. Até lá, os municípios seguem sendo administrados pelos respectivos presidentes das Câmaras de Vereadores.

OS NÚMEROS

Arvorezinha

Rogério Fachinetto (PDT) - 3.913 (50,84% votos válidos)

Jaime Borsatto (PP) - 3.784 (49,16%)



Butiá

Daniel Almeida ((PT) - 6.187 (51,03%)

Fernando Lopes (PP) - 5.938 (48,97%)

Gravataí

Marco Alba (PMDB) - 48.211 (40,04%)

Rosane Bordignon (PDT) - 44.195 (36,70%)

Anabel Lorenzi (PSB) - 23.490 (19,51%)

Rafael Linck (PSOL) - 2.984 (2,48%)

Valter Amaral (PT) - 1.169 (0,97%)

Sadão Makino (PSTU) - 373 (0,31%)

Salto do Jacuí

Claudio Robinson (PDT) - 4. 149 (62,24%)

Altenir Rodrigues, o Nico (PP) - 2.517 (37,76%)



São Vendelino

Evandro Schneider (PTB) - 1.109 ( 55,81%)

Caren Dalcin (PMDB) - 878 (44,19%)



São Vicente do Sul

Paulo Flores, o Paulinho (PMDB) - 2.883 (52,06%)

Fernando Pahim (PP) - 2.655 (47,94%)