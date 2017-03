Senegal deverá abrir consulado no RS para auxiliar imigrantes

Situação social

O Senegal deverá instalar um consulado no Rio Grande do Sul. A objetivo do país africano é prestar assistência ao número expressivo de imigrantes senegaleses que vivem atualmente em Porto Alegre e na região da Serra. A intenção foi comunicada pela embaixadora de Senegal, Fatoumata Binetou Rassoul Correa, ao governador em exercício José Paulo Cairoli, nesta quinta-feira, durante visita para conhecer a situação social e administrativa dos compatriotas no RS.

— Estamos com planos de construir um departamento oficial aqui. Já estudamos possíveis representantes e conversamos com municípios interessados em receber o consulado — afirmou Fatoumata.



A embaixadora também declarou que o pedido já foi aprovado pelo Ministério das Relações Exteriores do Senegal. No entanto, a medida ainda é estudada pelo Itamaraty. Ao menos quatro mil senegaleses residem em território gaúcho.



— Eles vieram para cá em busca de novas oportunidades de trabalho. Alguns querem morar aqui, outros apenas ficar um período, enquanto enviam auxílio financeiro às famílias. Apesar de ser uma situação delicada, o Rio Grande do Sul está sendo um parceiro nesta etapa — finalizou.



*ZERO HORA