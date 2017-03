Temer comemora saque do FGTS e se diz otimista com "recuperação do Brasil"

Disponível a partir desta sexta

O presidente Michel Temer (PMDB) usou as redes sociais para comemorar o primeiro dia de liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O peemedebista afirmou ainda que está otimista com a recuperação do Brasil.

A partir desta sexta-feira, os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro que têm contas inativas do FGTS já podem sacar seus recursos na Caixa. Segundo o banco, 4,8 milhões de pessoas já terão acesso ao dinheiro. Neste mês, R$ 6,9 bilhões já estarão disponíveis.

Leia mais

Paternidade de obra do São Francisco é do povo brasileiro e nordestino, diz Temer

Temer: reforma da Previdência evitará que país acabe na situação do RS

FGTS: 400 mil contas inativas já foram liberadas pela Caixa



"Estou feliz por ver que uma decisão que tomamos já está melhorando a vida de milhares brasileiros", escreveu o presidente em sua conta oficial no Twitter. "Estou otimista com a recuperação do Brasil", completou.

Estou feliz por ver que uma decisão que tomamos já está melhorando a vida de milhares brasileiros. Estou otimista c/ a recuperação do Brasil pic.twitter.com/KTPgV4HnOQ — Michel Temer (@MichelTemer) 10 de março de 2017

Junto com a declaração de Temer, o Planalto publicou uma imagem divulgando que a iniciativa teve início nesta sexta "para alegria do povo brasileiro". Nesta sexta, Temer está em viagem para o Nordeste, onde inaugura obras da transposição do rio São Francisco.

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo