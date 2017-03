Temer faz malabarismo na equipe de governo em tentativa de garantir apoio do Congresso para reformas

Articulação em Brasília

Coesa até o momento, a base do governo retorna hoje de quase duas semanas de folgão de Carnaval preocupada com o impacto da segunda lista de Janot e do fim do sigilo de parte das delações da Odebrecht. É nesse ambiente de tensão que o presidente Michel Temer tem feito malabarismos junto aos líderes no Congresso, inclusive com a previsão de punições aos infiéis, na articulação de estratégia para manter o cronograma de votação das reformas, que já enfrentam resistência entre os próprios aliados do Planalto.

Nos próximos dias, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, envia ao Supremo Tribunal Federal (STF) nova fornada de pedidos de abertura de inquéritos e ações penais contra políticos, baseada nas revelações dos executivos da Odebrecht. Como os principais partidos de governo e oposição terão nomes entre os pelos menos 229 citados, conforme Zero Hora antecipou em janeiro, conselheiros de Temer acreditam que os adversários não terão condições morais de atacar o Planalto. Também preveem que a base ficará fechada por questão de "sobrevivência política", a fim de acelerar votações e dividir espaço no noticiário com a Lava-Jato.

Neste contexto, aliados do palácio tentam demonstrar otimismo. A provável presença dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, entre os novos autos de inquéritos seria contornada. Parlamentares avaliam que Temer, mesmo com nível irrisório de popularidade, suportou bem as crises provocadas por escândalos e quedas de ministros em quase 10 meses como presidente. No período, o governo aprovou com folga seus principais projetos no Congresso, com destaque para a PEC do teto de gastos.

— Estamos acostumados a votar e aprovar projetos nesse clima de crise — afirma o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

Na oposição, paira a crença de que os parlamentares não vão comprar o desgaste das reformas propostas por um governo impopular e sob suspeitas de corrupção de seus integrantes.

— O conteúdo das delações vai mudar a prioridade do Congresso: das reformas impopulares para ações com intuito de conter a Lava-Jato, como foi a tentativa de anistiar o caixa 2. Isso vai passar por todas as bancadas — destaca Henrique Fontana (PT-RS)

Um dos vice-líderes do governo, Carlos Marun (PMDB-MS) não aposta em paralisia na votação das reformas. Para ele, os desdobramentos da primeira lista de Janot, divulgada há dois anos, não deveriam provocar pânico entre os colegas:

— A lista até aqui se resumiu à influência na cassação e prisão de Eduardo Cunha. Com essa experiência, acredito que nenhum dos novos citados vá pular da janela por isso.

Dança das cadeiras no alto escalão para agradar a base

No Senado, a expectativa é similar. Com próceres entre os alvos de inquéritos, PMDB e PSDB mantêm o discurso afinado com a pauta econômica. Líder tucano, Paulo Bauer (SC) projeta aprovações tranquilas da segunda etapa do programa de repatriação de valores e de medidas provisórias editadas por Temer.

— A base tem consciência da necessidade das reformas. Sobre as delações, investigação não significa condenação. Todos vão se defender e manter as atividades no Congresso — prevê Bauer.

Apesar do discurso otimista de líderes, o Planalto tomou previdências para conter insatisfações e evitar dissidências. O tucano Antonio Imbassahy virou ministro, na Secretaria de Governo, e o peemedebista Osmar Serraglio, assumiu a Justiça. Temer mudou o desenho da articulação no Congresso.

Recém-instalada, a liderança na maioria na Câmara ficou com Lelo Coimbra (PMDB-ES), enquanto Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) levou a liderança do governo. Para agradar a ala mineira do PMDB, o deputado Rodrigo Pacheco deve presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Substituído por Ribeiro, André Moura (PSC-SE) foi oficializado ontem como novo líder no Congresso, função que era de Romero Jucá (RR), transferido para liderança no Senado.

O grande desafio desta nova engenharia será conter os rebeldes nas votações das reformas. No caso da Previdência, sobram pedidos de mudanças no texto. No PP, a liderança de Aguinaldo não garante todos os votos da bancada. A ala gaúcha da sigla exige alterações na proposta em relação à aposentadoria dos trabalhadores rurais. Deputados de diferentes legendas também enviam recados sobre a dificuldade de votar um projeto considerado duro a pouco mais de um ano das eleições.

— O ideal é deixar a reforma para o próximo governo, eleito na urna. A missão de Temer é apenas garantir uma transição pacífica — afirma Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

O governo promete dialogar e acena com possíveis adequações no texto. Apesar das conversas, o Planalto ameaça com punições aos infiéis. Ministros de partidos da base terão de se empenhar na busca por votos. Padilha, que se licenciou da Casa Civil para uma cirurgia, esperava voltar à Esplanada essa semana para participar das articulações, mas a recuperação de saúde exigiu adiar o retorno. Antes de sair, porém, deixou com Temer uma radiografia da distribuição de cargos na máquina federal, com os nomeados e os respectivos padrinhos. A promessa é retirar os cargos de quem abandonar a reforma.