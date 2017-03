Temer tem agenda privada em SP e deve voltar para Brasília à noite

Governo

O presidente Michel Temer cumpre agenda privada em São Paulo, nesta sexta-feira, e deve voltar a Brasília à noite. Ele desembarcou na capital paulista na noite de quinta-feira e, segundo apurou a Coluna do Estadão, o objetivo da viagem é encontrar o amigo e advogado criminalista Antonio Claudio Mariz.

A ideia do presidente é que Mariz ocupe um posto no Palácio do Planalto e o ajude a sair do isolamento em que entrou após perder alguns de seus aliados mais próximos, como o ex-ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo).

Mariz poderá se tornar assessor especial do presidente, cargo deixado pelo advogado José Yunes, ou comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que passaria a fazer parte do Planalto e não mais da pasta da Justiça.

Outra preocupação de Temer é o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil. De licença médica após ter sido submetido a uma cirurgia, Padilha está mais fragilizado politicamente depois de ter sido apontado, no depoimento do empresário Marcelo Odebrecht, como um intermediário de repasses de doações via caixa 2 para campanhas eleitorais de 2014. No governo Temer, Padilha é o fiador da reforma da Previdência.