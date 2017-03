Tentativa de anistia na Câmara aponta "risco de retrocesso", avalia Moro

Três anos de investigações

Responsável pelo julgamento da maioria dos processos relacionados à Lava-Jato, o juiz federal Sergio Moro avalia que a operação se transformou em um "processo de amadurecimento institucional" do país. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Moro afirmou que as investigações sobre crimes praticados por poderosos motivaram uma passagem de um "regime de impunidade" para "outro de responsabilidade".

Apesar dos avanços da Lava-Jato, o magistrado adota cautela em relação ao legado da operação e considera que existe um "risco de retrocesso" devido à reação de políticos contra as investigações. Como exemplos, Moro citou a anistia ao caixa 2 e a anistia geral de crimes relacionados a doações eleitorais, que chegaram a ser discutidas pela Câmara dos Deputados no final do ano passado.

— Realmente acho que há risco de retrocesso. Fatos como aquela tentativa de anistia — avaliou Moro. — Se fosse ao caixa dois seria algo menos preocupante. Digo a tentativa de anistia geral. E ainda tem uma incógnita, porque há muitas investigações em andamento.



De acordo com o Valor Econômico, a Lava-Jato já teve 125 condenações que, juntas, somam 1.317 anos e 21 dias de penas. Em um balanço dos primeiros três anos de investigações, o juiz considerou que a operação foi possibilitada por alguns fatores, como o processo do mensalão.



— Não é uma coisa assim, que caiu do céu, né? É uma coisa que vai se desenvolvendo. E o apoio da sociedade civil organizada. Milhões de pessoas saíram às ruas. E a dimensão dos fatos (revelados pela investigação) — afirmou. — É difícil prever o futuro. E se isso vai passar a ser uma regra (o regime de responsabilidade) ou se foi uma exceção. Mas algo mudou, né? — avaliou Moro quando questionado se a Lava-Jato consolidou um processo que já estava em curso no Brasil.

Sobre o futuro, Moro manteve discrição e disse que não tem perspectiva de quando a Lava-Jato poderá ser encerrada. O juiz federal ponderou que a duração média de uma ação penal é de "seis meses a um ano", ao mesmo tempo em que outras investigações ainda estão "em andamento". Além disso, os desdobramentos da operação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília representam "um sinal positivo", conforme o magistrado.

— O trabalho que foi feito até agora é difícil de ser perdido, porque já tem várias condenações, pessoas cumprindo pena, centenas de milhões foram recuperados e em parte restituídos para a Petrobras. Acho que a grande questão é até onde vai, entendeu? Para onde se pode ir.

Criticado por investigados da Lava-Jato pelo excesso de rigor, o juiz federal negou que a operação possa ter cometido algum exagero.

— Pela dimensão dos crimes em investigação e pelo caráter sistemático deles, não vejo algo que possa ser descrito como excesso — finalizou.