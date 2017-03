Três anos da Lava-Jato, a operação que sacode o Brasil

Fraude na Petrobras

Uma das semanas mais tensas já vivenciadas em Brasília tem nome: Lava-Jato. É que justo ao se completarem três anos dessa operação, a maior da história da Polícia Federal (PF), políticos de alto quilate entraram na mira dos agentes federais e procuradores da República. O listão de parlamentares, governadores e ministros investigados, que está por sair, representará a etapa mais impactante dessa que virou a versão brasileira da Operação Mãos Limpas, devassa na corrupção do sistema político italiano nos anos 1990.



Tudo é superlativo na Lava-Jato, desencadeada há três anos com o singelo objetivo de desmascarar doleiros que mantinham um posto de combustíveis e uma lavagem de carros em Brasília como disfarce para ocultar dinheiro ilícito. Acontece que esses cambistas de luxo tinham clientes importantes: megaempresários e políticos de expressão nacional. Tanto que a casa de câmbio situada em cima do posto movimentou R$ 10 bilhões. Foi o que os investigadores descobriram após as primeiras prisões, desencadeadas em 17 de março de 2014.

Ao puxar o fio desse novelo, policiais e procuradores da República desvendaram uma rede de desvio de dinheiro das estatais, sobretudo a Petrobras. Cada contrato — no ramo do petróleo ou em outros grandes empreendimentos — era conquistado pelas empresas mediante pagamento de suborno a servidores públicos graduados e políticos. Vários deles foram presos, bem como seus aliciadores, empresários situados no alto do ranking do PIB brasileiro. Outros suspeitos toparam colaborar com a Justiça, detalharam o esquema e apresentaram provas (contas, valores depositados no Exterior, filmagens de entrega de dinheiro em espécie etc). Até agora, 148 delatores firmaram acordo com o Ministério Público Federal (MPF).

As delações foram adotadas até por quem tinha por princípio recusá-las, como a liderança da Odebrecht. Um dos advogados que representou a empreiteira nos acordos de colaboração premiada — embora seja avesso a essa prática — é o gaúcho Alexandre Wunderlich, professor de direito penal na PUCRS. Ele assistiu 10 dos 77 colaboradores da construtora e admite que a força-tarefa obteve êxito na jurisdição, tanto em Curitiba como nos tribunais superiores:



— Foram relativizadas certas garantias dos réus. E a operação adotou a colaboração como estratégia. Todos tiveram de se adaptar.

Uma estratégia que parece ter dado resultado. Juntas, a PF e o MPF realizaram investigações que conseguiram recuperar

R$ 10 bilhões (o mesmo valor que tinha sido movimentado pelos doleiros), grande parte no Exterior. A busca por dinheiro desviado está longe de parar, até porque uma nova leva de 320 pedidos acaba de ser solicitada — e vai atingir o coração do sistema político brasileiro. Tudo baseado nas delações de 78 executivos da maior empreiteira brasileira, a Odebrecht. É suspense que não acaba mais.

— Vamos regionalizar a Lava-Jato pelo Brasil inteiro. Até porque o esquema de troca de favores entre políticos e empresários detectado inicialmente no Paraná se repetiu país afora. Onde tem contrato, tem rolo — resume Antônio Carlos Welter, procurador da República que atua na Lava-Jato.

Detalhes dessa regionalização estão condicionados aos humores do Supremo Tribunal Federal (STF), que dirá quem será processado nos Estados e quem terá foro especial. A expectativa é de que fiquem em Curitiba (sede da Lava-Jato) mais da metade dos 211 inquéritos que devem atingir pessoas sem foro.