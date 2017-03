Veja como votaram os deputados gaúchos na aprovação da terceirização irrestrita na Câmara

Congresso

Na noite desta quarta-feira, o projeto de lei que regulamenta a terceirização em todas as atividades de empresas privadas e no serviço público foi aprovado na Câmara dos Deputados. O texto-base do projeto passou na Câmara com 231 votos favoráveis e 188 contrários.

O projeto, de 1998, já tinha passado uma vez pela Casa, em 2000, e pelo Senado em 2002. Com isso, o texto segue para sanção presidencial.



Dos 231 votos a favor do documento que autoriza a terceirização irrestrita, 11 são de parlamentares gaúchos. Os outros 15 votantes do Estado foram contra a aprovação.

Confira como votaram os deputados do RS:

Afonso Hamm (PP) - Não

Afonso Motta (PDT) - Não

Alceu Moreira (PMDB) - Sim

Assis Melo (PCdoB) - Não

Bohn Gass (PT) - Não

Cajar Nardes (PR) - Sim

Carlos Gomes (PRB) - Sim

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD) - Sim

Darcísio Perondi (PMDB) - Sim

Henrique Fontana (PT) - Não

Jerônimo Goergen (PP) - Sim

João Derly (Rede) - Não

Jones Martins (PMDB) - Sim

José Fogaça (PMDB) Não

Jose Stédile (PSB) - Não

Luis Carlos Heinze(PP) - Sim

Marco Maia (PT) - Não

Marcon (PT) - Não

Maria do Rosário (PT) - Não

Mauro Pereira (PMDB) - Sim

Paulo Pimenta (PT) - Não

Pepe Vargas (PT) - Não

Pompeo de Mattos (PDT) - Não

Renato Molling (PP) - Sim

Sérgio Moraes (PTB) - Não

Yeda Crusius (PSDB) - Sim



