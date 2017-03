Via campesina e CUT protestam no aeroporto Salgado Filho contra a reforma da Previdência

Porto Alegre

Representantes da Via Campesina, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Levante Popular da Juventude realizam, na manhã desta terça-feira, um protesto contra a reforma da Previdência (PEC 287) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O principal objetivo é abordar deputados federais e senadores que rumam a Brasília e devem participar das negociações envolvendo as mudanças propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB).

Na maioria composto por mulheres, porque o ato integra a programação que lembra o Dia Internacional da Mulher, comemorado na quarta-feira, o grupo utiliza placas com fotos de parlamentares, entoa cânticos e conversa com as pessoas que transitam pelo aeroporto.

— O tema principal da Jornada das Mulheres deste ano é "nenhum direito a menos", e a reforma da Previdência atinge diretamente a todas nós — justifica a representante da Via Campesina Salete Carollo.

Segundo os manifestantes, passaram pelo aeroporto nesta terça-feira, os deputados Alceu Moreira (PMDB), Heitor Schuch (PSB), Covatti Filho (PP), Maria do Rosário (PT), entre outros, assim como representantes do setor empresarial que acompanham o debate na capital federal. Na segunda-feira, um grupo já havia feito a mesma abordagem no horário que os políticos costumam voar para Brasília.

— Algus reagem agressivamente, achando que a gente não devia estar aqui. Outros começam a rever sua posição — conta o secretário-geral da CUT-RS, Amarildo Cenci, completando:

— O mais importante é que a gente não vai sair das ruas para que as pessoas tenham clareza de que a população vai ser prejudicada em favor de interesses privados.