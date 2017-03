Vice-governador do Rio está internado devido a cirurgia urológica

Boletim médico

O vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, 82 anos, está internado desde o início da semana no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. Segundo a assessoria do governo, ele se submeteu a uma cirurgia urológica na última segunda-feira.



"O procedimento foi bem-sucedido, o vice-governador passa bem e deve ter alta amanhã", informou, em nota, o governo do Estado, que também classificou a cirurgia como "de rotina".

