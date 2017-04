Após denúncia contra Aécio, PSDB pede o fim do sigilo em delações da Lava-Jato 

Reação

O PSDB divulgou, no domingo, um manifesto de desagravo ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) em que exige o fim do sigilo sobre as delações no âmbito da Operação Lava-Jato. O documento foi assinado por algumas das principais lideranças da sigla, incluindo ministros e governadores.

O documento é uma reação à reportagem da revista Veja sobre o depoimento de Benedicto Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura. Segundo a publicação, Júnior teria afirmado na delação que repassou propina a Aécio como "contrapartida" ao atendimento de interesses da empreiteira. Segundo a revista, ele disse, ainda, que Andrea Neves, irmã de Aécio, teria recebido dinheiro em uma conta bancária nos Estados Unidos.

Tanto Aécio quanto Andréa negam ter recebido propina. Em vídeo divulgado no domingo, a irmã de Aécio, em tom emocionado, nega as acusações e diz que provará que elas são mentirosas.

— Não sei o que está acontecendo para tanto ódio e tanta irresponsabilidade — afirma Andréa.

