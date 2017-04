Burmann deixa o governo do RS a uma semana de reunião que pode selar saída do PDT da base de Sartori

Piratini

Em mais um passo para o desembarque definitivo do PDT da base do governo de José Ivo Sartori, a saída de Gerson Burmann da secretaria de Obras, Saneamento e Habitação foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE). Nesta segunda-feira, Burmann retomou o mandato como deputado estadual no lugar de Vinícius Ribeiro, que ocupava uma vaga como suplente na Assembleia Legislativa.



A saída do ex-secretário de Obras antecipa a debandada do PDT do governo. Na segunda-feira da próxima semana, às 19h30min, o diretório estadual do partido terá uma reunião que deve sacramentar o desembarque. Burmann admite que a decisão de voltar à Assembleia está relacionada com a intenção da sigla em definir um candidato ao Piratini em 2018.



— Estamos saindo em uma posição extremamente confortável (com o Piratini). Queremos manter com o governo uma relação respeitosa e de contribuição no que for possível — afirmou Burmann.

Como deputado estadual, Burmann afirma que deverá acompanhar a decisão da maioria da bancada do PDT durante a votação das propostas remanescentes do pacote enviado por Sartori à Assembleia, em novembro. Um dos projetos que enfrenta maior resistência do partido é a PEC que permite a privatização da CEEE, CRM e Sulgás. Em outros projetos, no entanto, o ex-secretário assegura que vai procurar "construir junto com o governo" uma posição favorável ao governo.

Ainda conforme o DOE desta segunda-feira, a secretaria de Obras será assumida de forma interina pelo secretário de Planejamento, Governança e Gestão Carlos Búrigo, um dos integrantes do núcleo duro do governo Sartori.