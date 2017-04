"Não sou candidato a nada", diz Doria durante evento 

São Paulo

Em um movimento para evitar uma crise política com seu padrinho político, o prefeito de São Paulo, João Doria, fez nesse sábado um discurso enfático negando que pretende ser candidato em 2018.

— Quero dizer para os 'istas': não sou candidato a nada. Não sou candidato a governador ou presidente, sou candidato a continuar sendo um bom prefeito — afirmou o tucano durante a inauguração de um parque no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo.



Leia também:

Doria discute com manifestante que o chamou de "golpista" em evento

Tucanos querem Doria na disputa pelo governo de São Paulo em 2018

Doria diz que "todos os pichadores são bandidos"



No fim do evento, Doria reforçou a promessa aos jornalistas presentes. "Fui eleito para quatro anos. Vou cumprir esse mandato". Doria e seus aliados estão preocupados com o "fogo amigo" do PSDB deflagrado depois que ele começou a despontar como possível candidato à Presidência da República.

Após determinar uma "lei do silêncio" sobre o tema para seus auxiliares e aliados, Doria passou a agir para evitar a contaminação de sua relação com seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto.