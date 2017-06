Comissão do Senado deve votar relatório da reforma trabalhista; acompanhe

Congresso

Com senadores da oposição e da base aliada do governo em plenário, foi inciada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado que deve votar o relatório da reforma trabalhista (PLC 38/2017).



O relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) é favorável à reforma, e em seu parecer, não fez nenhuma mudança no texto recebido da Câmara. Ele defende que o texto seja aprovado sem alterações e que o presidente Michel Temer vete pontos do projeto.

A proposta de Ferraço foi duramente criticada por senadores de oposição que defendem que as mudanças sejam feitas pelo Legislativo. Os oposicionistas apresentaram três relatórios alternativos defendendo a rejeição completa da proposta. Os relatórios deve ser lidos nesta terça-feira (6) na comissão.

As últimas reuniões da CAE foram marcadas por fortes discussões entre os parlamentares. Nesta terça, a segurança na entrada da comissão foi reforçada e o acesso está controlado para respeitar a capacidade de lugares do plenário. Após votação na CAE, a reforma trabalhista ainda passa pela Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para votação no plenário do Senado.

*Agência Brasil