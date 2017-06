Comitiva gaúcha visita Hamamatsu, considerada cidade "brasileira" no Japão /

Missão em Tóquio

A missão gaúcha ao Japão chegou à segunda etapa de compromissos nesta terça-feira (6). Após dois dias em Tóquio, o grupo embarcou em um trem-bala, andou 231 quilômetros e chegou à cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka. O município, que é lembrado pelas empresas de instrumentos musicais que sedia, também traz a fama de abrigar muitos brasileiros.

O cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu, José Piras, ofereceu um jantar em sua casa para receber os gaúchos. Ele vai acompanhar, nesta quarta-feira (7), a palestra do governador José Ivo Sartori no VIII Seminário Econômico Brasileiro, promovido pelo Banco Iwata Shinkin.

– O Rio Grande do Sul esteve aqui em 2015 e a vinda gerou uma grande repercussão. Tanto que uma comitiva japonesa foi até o Estado logo depois – comenta Piras.

Há cerca de 45 dias, Piratini e representantes do banco trabalham no material que será apresentado por Sartori. O governador fará a palestra em português e haverá tradução simultânea para o japonês. Um vídeo institucional gaúcho, destacando as potencialidades do Estado, será apresentado na língua local. A expectativa é de que mais de 200 empresários e investidores do país participem do evento.

Projetos

Uma das principais reuniões em Tóquio, nesta terça-feira (6), foi um encontro com o Keidaren. A entidade é equivalente à Confederação Nacional da Indústria no Brasil. A reunião foi formal, utilizada como primeiro passo para uma aproximação.

– O Japão tem muitas reservas para investimentos. Aqui eles estão limitados. Eles precisam de novos locais para investir. Isso abre novas possibilidades para o Rio Grande do Sul – relata o vice-presidente da Federação das Indústrias do RS, Gilberto Petry, que assumirá o comanda da entidade em julho deste ano.

Houve ainda um encontro com o Banco de Tóquio Mitsubishi, instituição que tem um memorando de cooperação assinado com o Piratini. Esse foi o primeiro encontro para formatar possíveis parcerias futuras.

"Mostra-nos o projeto da hidrelétrica a carvão do Baixo Jacuí. Eles se animaram com a ideia", conta o secretário estadual de Minas e Energia, Artur Lemos.