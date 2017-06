Defesa de Lula pede no TRF4 cancelamento de depoimento de Emílio Odebrecht

Em ação de propinas

Cerca de uma hora e 30 minutos antes do início das audiências do patriarca da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e do executivo da empreiteira Alexandrino Alencar, os advogados do ex-presidente Lula entraram com um habeas corpus, com pedido liminar, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para cancelar os depoimentos. As audiências estavam marcadas para começar às 14h desta segunda-feira (5).

O advogado Cristiano Zanin Martins argumenta que o juiz federal Sergio Moro "deu ciência às partes" nesta segunda sobre documentos juntados pelo Ministério Público Federal sobre delações de executivos do grupo Odebrecht. Segundo a defesa, há "impossibilidade de análise do material até as 14h".

Leia mais

Lula diz que não apoia eleição indireta nem se Jobim for candidato

Lula chama Joesley de "canalha" e diz que PT precisa "radicalizar"

Defesa de Lula recorre de envio de delação da JBS a Moro



A solicitação para o adiamento dos depoimentos havia sido feita a Moro, que negou. A defesa foi, então, ao TRF4. "O pedido está baseado na violação das garantias do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas", diz a defesa em nota.

"Seja concedida a medida liminar para determinar o cancelamento da audiência agendada para o dia 5 de junho de 2017, às 14h, na qual serão colhidos os depoimentos de Alexandrino de Salles Ramos Alencar e Emílio Alves Odebrecht", pediu a defesa. "Caso não haja apreciação do pedido antes da realização da audiência em tela, requer-se seja declarada a nulidade do ato e a sua imprestabilidade para a instrução do processo, com o desentranhamento dos autos".

Os executivos da Odebrecht vão prestar depoimento em ação penal sobre propinas pagas pela empreiteira, no esquema que seria liderado pelo ex-presidente. Os valores teriam chegado a R$ 75 milhões em oito contratos com a Petrobras e incluíram terreno de R$ 12,5 milhões para o Instituto Lula e cobertura vizinha à residência de Lula em São Bernardo de R$ 504 mil.

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo