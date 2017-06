Fachin dá 48 horas para PGR se manifestar sobre pedido de Rocha Loures

politica

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou na noite desta terça-feira, 6, que a Procuradoria-geral da República (PGR) se manifeste sobre os pedidos da defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures em até 48 horas.

Nos próximos dois dias, a PGR analisará o pedido da defesa de Loures para que o ex-deputado não seja transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, não tenha a cabeça raspada e passe por uma audiência de custódia. O ex-deputado foi preso pela Polícia Federal no último sábado após ser filmado transportando uma mala com R$ 500 mil - dinheiro de propina, segundo delatores - em São Paulo. Loures está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, com previsão de transferência nesta quarta, 7, para a Papuda.

No despacho desta terça, Fachin já atendeu uma das solicitações da defesa do ex-deputado para que os advogados tenham acesso a todas as gravações existentes no inquérito que apura se Loures cometeu os crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e corrupção passiva.