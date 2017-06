FOTO: PF usa cães farejadores para vasculhar TSE antes de julgamento 

Chapa Dilma-Temer

Um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Federal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que inicia nesta terça-feira o julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer por irregularidades supostamente cometidas nas eleições presidenciais de 2014. Um grupo de policiais destacou cães farejadores para buscar explosivos no plenário da corte, que deve receber os ministros responsáveis pelo julgamento a partir das 19h.

Na chegada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta terça, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o julgamento será "bom". Apesar de evitar fazer comentários sobre a sessão do TSE, Gilmar foi questionado se a decisão do colegiado seria célere ou demorada, ao que respondeu apenas que será "um bom julgamento".

