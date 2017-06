Gleisi Hoffmann é eleita presidente nacional do PT

Eleição em Brasília

A senadora Gleisi Hofmann foi eleita a nova presidente nacional do PT. A escolha ocorreu no 6º Congresso Nacional do partido, em Brasília. As informações são do site G1.

A parlamentar disputou o cargo com o também senador Lindbergh Farias e com o militante José de Oliveira. Ela foi eleita com 367 dos 593 votos, enquanto Lindebergh recebeu 226 votos. Oliveira não recebeu votos.



A senadora é apoiada pela corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), da qual faz parte o ex-presidente Lula. Gleisi é a primeira mulher eleita a presidir o partido e terá um mandato de dois anos e assume o lugar de Rui Falcão.



Ré na Lava-Jato, Gleisi é acusada por recebimento de R$ 1 milhão de propina em contratos firmados entre empreiteiras e a Petrobras.