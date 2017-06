Jornal britânico publica ilustração do Cristo Redentor armado e irrita Arquidiocese do Rio

Mundo

Uma ilustração do Cristo Redentor empunhando uma arma e segurando um saco de dinheiro causou incômodo na Arquidiocese do Rio. Publicada no jornal britânico The Guardian, a imagem remete a uma reportagem de três páginas publicada na quinta-feira (1º) sobre a Operação Lava-Jato.



O arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, classificou a ilustração como ofensiva e desrespeitosa.

— O Cristo Redentor é símbolo de uma nação e também símbolo de uma fé. Ao representar o Redentor desta forma, o The Guardian ofende o povo brasileiro, porque isso é uma ofensa para o povo — declarou o arcebispo, em entrevista ao telejornal RJTV, da TV Globo.



— É um vilipêndio para os cristãos porque Cristo ensinou exatamente o contrário, ensinou que a gente devia amar o próximo, fazer bem ao outro e ser despojado. Quem não sabe respeitar o povo brasileiro, nem tampouco os cristãos, é lamentável. Nós lamentamos muito isso e pedimos que seja respeitada a imagem de Cristo — ponderou Dom Orani.



A reportagem contextualiza os três anos da Lava-Jato, trata do impeachment de Dilma Rousseff (PT), da crise política em Brasília, do futuro da operação da Polícia Federal e sobre os riscos na "frágil democracia" brasileira.



*Estadão Conteúdo